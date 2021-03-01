Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Кайсар"

Прежде играл только за родной клуб.

Бекзат Шадманов. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:26

"Кайсар" подписал кандидата в сборную Казахстана по футболу Бекзата Шадманова. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

23-летний центральный защитник ранее выступал лишь за родной клуб "Тараз", был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана. За национальную команду сыграл один матч.

В прошлом сезоне "Тараз" занял восьмое место в КПЛ, тогда как "Кайсар" стал седьмым и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).

В межсезонье команды получили новых тренеров - таразцев принял армянский специалист Вардан Минасян, а кызылординцев возглавил казахстанец Султан Абильдаев.

Метки:
КПЛ-2021 Сборная РК по футболу Футбол Тараз ФК Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:26
© 2008 - 2021 ТОО «EML»