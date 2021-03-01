"Кайсар" подписал кандидата в сборную Казахстана по футболу Бекзата Шадманова. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

23-летний центральный защитник ранее выступал лишь за родной клуб "Тараз", был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана. За национальную команду сыграл один матч.

В прошлом сезоне "Тараз" занял восьмое место в КПЛ, тогда как "Кайсар" стал седьмым и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).

В межсезонье команды получили новых тренеров - таразцев принял армянский специалист Вардан Минасян, а кызылординцев возглавил казахстанец Султан Абильдаев.