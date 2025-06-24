В стане "Атырау" большие перемены - вчера клуб расстался с 11 футболистами и подписал восьмерых новичков, а также объявил о возвращении белорусского наставника Виталия Жуковского. Одним из тех, кто покинул нефтяников, является 25-летний вингер Равиль Атыханов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как одна ошибка отодвинула его сразу на несколько шагов назад.

Атыханов - уроженец Талдыкоргана и воспитанник местного "Жетысу". Прежде чем дебютировать за основной состав родного клуба в 2021 году, Равиль провел 92 матча за дублирующий состав в первой и второй лигах Казахстана. Особенно впечатляющим получился 2019 год, когда 19-летний вингер забил 10 голов в 31 матче второй лиги.

С 2021 года Атыханов стал одним из важных игроков в составе семиреченцев, ежегодно проводя минимум по 15 игр в чемпионате. В первой лиге-2022 он выдал статистику 2+9 в 23 встречах, чем помог клубу занять третье место и вернуться в КПЛ.

Атыханов не впечатлил в 2024 году, но зимой покинул клуб

Во всех официальных турнирах прошлого года Равиль провел за талдыкорганцев всего 17 матчей. Он не входил в число незаменимых, напротив, в большинстве случаев выходя на замену в концовках встреч, либо вовсе оставаясь в статусе запасного вплоть до финального свистка.

Зимой, несмотря на то, что новоиспеченный главный тренер команды Самат Смаков, по собственным признаниям, хотел сохранить как можно больше местных игроков, многие из них уехали из Талдыкоргана. В том числе и Атыханов. Игрок подписал контракт с "Атырау".



Но перед началом сезона для Равиля был куда более важный момент, чем смена клубной прописки - это шанс зарекомендовать себя перед тренерским штабом сборной Казахстана во главе с Али Алиевым. В феврале новый рулевой национальной дружины организовал сборы для кандидатов в сборную, где собрал ряд игроков, ранее не вызывавшихся в команду.

Дружина провела два контрольных матча, в том числе товарищескую встречу со сборной КНДР (0:2). Для казахстанцев все закончилось плохо, а первый гол на 70-й минуте северокорейцы забили после грубейшей ошибки вышедшего на замену Атыханова. Он неаккуратно отдал пас назад, и в итоге эта оплошность стала предголевой передачей для команды КНДР.

"Будь поудачливее северокорейцы, то и они могли бы раньше открыть счет, нежели как после нашей ошибки, когда Равиль Атыханов в простой ситуации покатил мяч назад, в пустую зону", - говорил Алиев после окончания встречи.

Атыханов пропустил старт сезона и ничем не помог "Атырау"

В первых восьми матчах сезона Атыханов отсутствовал в заявке нефтяников. Судя по столь длительному сроку, он был травмирован, хотя официальных заявлений по этому поводу не поступало. За это время команда одержала одну победу в премьер-лиге, проиграла шесть раз и вылетела из Кубка Казахстана.

В перенесенном матче 18-го тура с "Астаной" (0:2) вингер впервые оказался в заявке на матч в составе "Атырау", но на поле так и не появился. А с мая он начал постепенно получать свои игровые минуты.

В игре девятого тура, как раз против родного "Жетысу" (1:1), Атыханов впервые вышел в основном составе, отыграв всю встречу целиком. Он помог команде заработать первое очко в КПЛ за два с половиной месяца. Следующий матч он также сыграл в старте, а после провел две неполные игры.

В субботу, во встрече с "Женисом" (0:2), он остался на скамейке запасных до конца матча. Как оказалось, это была его последняя игра в статусе футболиста "Атырау", пусть и на скамейке запасных.

Варианты для игрока: возвращение домой или понижение

Суммарно Атыханов провел за главных аутсайдеров КПЛ 312 игровых минут, не отметившись голевыми действиями. Начиная с сезона-2023 у вингера всего один гол в КПЛ, а матчей было 42.

Увы, но на уровне высшего дивизиона Равилю все никак не удается убедить общественность в своей состоятельности. А самый большой шанс, вызов в экспериментальный состав сборной Казахстана, он провалил.

Вряд ли сейчас на игрока будет высокий спрос в КПЛ. Только если родной "Жетысу" не захочет подобрать своего воспитанника, оставшегося без работы. Другие варианты - искать клуб в первой лиге, там желающие точно найдутся.

Отметим, что за свою карьеру Атыханов провел 63 матча в премьер-лиге и забил два гола. Если суммировать статистику с выступлениями в первой лиге и Кубке Казахстана, то за эти годы Равиль забил всего пять мячей.

В ноябре футболисту исполнится 26 лет, а его трансферный ценник упал до 50 тысяч евро. Сейчас недавний кандидат в сборную Казахстана оказался в непростом положении, и ему нужно срочно реанимировать свою карьеру.

Фото: ФК "Атырау" (1,2), КФФ (3)©️