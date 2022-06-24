Кандидат в сборную Казахстана может покинуть клуб КПЛ из-за конфликта с тренером

В ФК "Аксу" произошел конфликт между футболистом основного состава Асланбеком Какимовым и главным тренером Русланом Костышиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент произошел после матча 14-го тура КПЛ, в котором команда на выезде разгромно проиграла "Астане". Причиной стало недовольство Какимова своей заменой, а также предъявляемыми претензиями игрового характера.
После данного инцидента стал вопрос о попадании футболиста в стартовый состав. Теперь Какимов может покинуть "Аксу".
В данный момент к футболисту проявляет интерес пара клубов КПЛ, борющихся за медали, это "Ордабасы" и "Тобол".
В этом сезоне КПЛ Какимов провел за "Аксу" 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он также входил в расширенный список сборной Казахстана.
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