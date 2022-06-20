В "Астане" объяснили разгромную победу в КПЛ

Полузащитник "Астаны" Станислав Басманов высказался о разгромной победе в матче 14-го тура КПЛ над "Аксу" (5:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом матче Басманов вышел на замену на 34-й минуте. На 77-й минуте полузащитник "Астаны" забил предпоследний гол во встрече.
"Нам нужна была эта победа. Мы были очень настроены и были готовы к игре после этого перерыва (на матчи сборных. - Прим. ред.). Нам нужно было выходить на первое место - наше законное место. И мы сделали это. Теперь главное удерживать эту позицию и никому ее не отдавать.
Думаю, мы контролировали игру и выполняли установки тренера. Все у нас получалось, где-то фартило - не без этого. Все выложились по полной. Очень рад. Все мы очень рады.
Болельщикам огромное спасибо. Каждый матч поддерживают нас, неважно где, на своем поле или в других городах Казахстана. Это нам очень помогает", - сказал Басманов.
"Астана" после этой победы возглавила турнирную таблицу.
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