В 23-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Астана" и семейский "Елимай" сыграли в зрелищную ничью со счётом 3:3, передают Vesti.kz.

Счёт открыл полузащитник столичного клуба Назми Грипши на 14-й минуте, а на 27-й минуте защитник Алекс Аманович удвоил преимущество хозяев. Ответ "Елимая" последовал уже на 32-й минуте: Кевин Ролон сократил отставание команды.

Во второй половине встречи семейский клуб сравнял счёт: на 57-й минуте гол забил нападающий Галымжан Кенжебек. "Астана" снова вышла вперёд на 61-й минуте благодаря очередному точному удару Назми Грипши, но уже через три минуты Иван Свиридов восстановил равенство для гостей.

В результате "Астана" упустила шанс догнать "Кайрат" и закрепиться на первом месте — у столичного клуба остаётся 47 очков, тогда как у лидера 49. Семейский "Елимай" с 39 очками делит пятую позицию с "Актобе", который занимает строчку выше по дополнительным показателям.

Супергол Сатпаева помог "Кайрату" обыграть "Актобе" и обойти "Астану" в КПЛ



