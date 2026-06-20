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Камбэком с 0:2 и счётом 3:3 обернулся матч КПЛ-2026

©ФК "Алтай"

В 14-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) состоялся результативный матч между усть-каменогорским "Алтаем" и талдыкорганским "Жетысу", который завершился боевой ничьей — 3:3, передают Vesti.kz.

Быстрый старт "Жетысу"

Гости начали встречу максимально агрессивно и уже к 13-й минуте повели 2:0. Счёт с пенальти открыл Асхат Балтабеков на 8-й минуте, а вскоре преимущество удвоил Йован Пайович.

 Ответ "Алтая" и голевая перестрелка

После перерыва игра превратилась в настоящую голевую перестрелку. На 59-й минуте Драган Стоисавлевич сократил отставание, вернув интригу в матч.

Однако уже на 64-й минуте Нурбол Ануарбеков вновь увеличил преимущество "Жетысу" до двух мячей — 3:1.

"Алтай" не сдался и сумел совершить камбэк. На 79-й минуте отличился Элгуджа Лобжанидзе, а на 83-й минуте Денис Митрофанов сравнял счёт с пенальти, установив итоговые 3:3.

На 93-й минуте был удалён защитник усть-каменогорцев Досжан Кенжегулов.

Турнирное положение

После этого матча "Алтай" набрал 10 очков и поднялся на 14-е место в таблице КПЛ. "Жетысу" с 15 баллами располагается на 11-й строчке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
15 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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