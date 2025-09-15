Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана Георгий Жуков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против своего бывшего клуба - алматинского "Кайрата".

"Красно-белые" уступили в Алматы с минимальным счетом 0:1, а единственный гол забил Дастан Сатпаев. Жуков провел на поле 72 минуты и был заменен.

"Приятно вернуться в Алматы, здесь хорошая атмосфера. Добавляло ли мотивации, что у нас много бывших игроков "Кайрата"? Тут мотивация не нужна, "Актобе" - тоже клуб с амбициями, у нас тоже высокие задачи и каждая игра для нас принципиальная. Но именно в плане сопротивления игра против "Кайрата" - сложная, и мы к этому готовились. Ощущал ли, что "Кайрат" - команда уровня ЛЧ? А тут неважно, ощущаешь или нет, это уже факт, они сыграют там, поздравляю их и желаю удачи. Мое будущее? У меня еще год контракта с "Актобе", - заявил Георгий.

Эта победа позволила "Кайрату" выйти на первое место в турнирной таблице КПЛ с 49 очками, опередив "Астану", у которой 47 баллов.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)"Кайрат" - "Реал" (в 21:45)"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)"Интер" - "Кайрат" (в 01:00)"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)"Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).