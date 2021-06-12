Жоао Пауло забил на 92-й минуте и принес "Ордабасы" первую победу за шесть матчей

Шымкентцы поднялись на пятое место.

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Акжайык - Ордабасы 0:1

Голы: Пауло - Да Силва, 92 (0:1)

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Турнирная таблица

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над уральским "Акжайыком" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Уральске, закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Ордабасы" на второй компенсированной минуте принес Жоао Пауло.

Для "Ордабасы" эта победа стала первой за шесть матчей. Шымкентцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице КПЛ.

"Акжайык" (21), потерпевший третье поражение кряду, идет шестым.

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Метки:
Ордабасы ФК Акжайык ФК КПЛ-2021


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