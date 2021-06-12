Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над уральским "Акжайыком" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Уральске, закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Ордабасы" на второй компенсированной минуте принес Жоао Пауло.

Для "Ордабасы" эта победа стала первой за шесть матчей. Шымкентцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице КПЛ.

"Акжайык" (21), потерпевший третье поражение кряду, идет шестым.

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