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"Жетысу" выиграл второй матч подряд после девяти игр без побед в КПЛ

Талдыкорганцы забили гол-красавец.

"Жетысу" выиграл второй матч подряд после девяти игр без побед в КПЛ
Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Жетысу - Кайсар 2:0

Голы: Адахаджиев, 32 (1:0) ; Адиль, 59 (2:0)

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Турнирная таблица

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 13-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 32-й минуте забил Адам Адахаджиев. Причем гол со штрафного получился очень красивым. А финальную точку в матче на 59-й минуте поставил Аслан Адиль.

"Жетысу" одержал вторую победу подряд и догнал "Кайсар", у которого также семь очков. Команды делят 13 и 14 места в турнирной таблице. С ней можно ознакомиться здесь. Талдыкорганцы до этого не могли выиграть в девяти играх подряд, потерпев восемь поражений и один раз сыграв вничью. Серия кызылординцев без побед сегодня достигла девяти игр, в которых они потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.

В 21:00 состоится центральная игра не только 13-го тура, но и всего первого круга КПЛ. В ней "Астана" примет" "Кайрат". Разница между командами сейчас 12 очков. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Жетысу ФК Кайсар ФК

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