Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайрат" и еще двух игр 13-го тура КПЛ

Сегодня, 23 мая, состоится первый игровой день 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Центральный матч состоится в Нур-Султане, где лидирующая в КПЛ "Астана" примет "Кайрат", идущий на четвертом месте. Встреча начнется в 21:00.

В это же время в Актобе одноименный клуб примет дебютанта турнира "Туран" из Туркестана.

А начнется игровой день в 17:00 в Талдыкоргане матчем "Жетысу" - "Кайсар".

Матч "Астана" - "Кайрат" в прямом эфире покажет Qazakhstan. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Игру "Жетысу" - "Кайсар" можно посмотреть в эфире у Qazsport и здесь.

Также все три встречи в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ на своем сайте тут.

Битва "Астаны" и "Кайрата", а также увлекательные дерби на юге и западе. Превью к 13-му туру КПЛ-2021

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