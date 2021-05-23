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Битва "Астаны" и "Кайрата", а также увлекательные дерби на юге и западе. Превью к 13-му туру КПЛ-2021

В чемпионате Казахстана завершается первый круг.

Битва "Астаны" и "Кайрата", а также увлекательные дерби на юге и западе. Превью к 13-му туру КПЛ-2021
Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В 13-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, который пройдет 23 и 24 мая, "Астана" и "Кайрат" проведут центральный поединок, пожалуй, всего первого круга. Кроме того, ожидаются еще несколько интересных матчей. Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 13-й тур

23 мая (воскресенье)

"Жетысу" - "Кайсар"

Талдыкорганцы в предыдущем туре преподнесли сенсацию, обыграв на выезде "Тараз" (3:2). "Кайсар" в последнем матче проиграл "Астане" со счетом 2:5.

"Жетысу" в случае победы в очном поединке имеет шанс сравняться с "Кайсаром" по очкам. Сейчас у талдыкорганцев четыре балла и последнее место, кызылординцы набрали семь баллов и занимают предпоследнюю, 13-ю позицию.

Встреча, которая откроет программу тура, пройдет 23 мая. Начало игры в 17:00.

"Астана" - "Кайрат"

В Нур-Султане, несмотря на позиции "Астаны" и "Кайрата", состоится центральный поединок всего первого круга. 

Столичный клуб занимает первую строчку, набрав 32 балла. У "Кайрата" 20 очков и четвертое место. Встречи между этими соперниками всегда ожидаются с большим интересом и проходят в бескомпромиссной борьбе.

Ставки в этой игре достаточно высоки. "Астана" имеет хорошие шансы оторваться от группы преследователей, и от "Кайрата" в частности. Алматинцы же могут сократить отрыв от столичного клуба. Начало игры в 21:00.

"Актобе" - "Туран"

"Актобе" и "Туран" соседствуют в турнирной таблице. "Красно-белые" набрали 13 очков и занимают десятое место. У туркестанцев 12 баллов и 11-я строчка в таблице.

В минувшем туре "Актобе" попробовал сыграть с "Кайратом" в открытый футбол. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу алматинского клуба.

"Туран" проиграл в 12-м туре "Акжайыку" со счетом 0:2. До этого южане побеждали в трех играх подряд.

Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана.

24 мая (понедельник)

"Кызыл-Жар" - "Атырау"

Петропавловцев и "Атырау" разделяют всего два очка. При этом северяне занимают пятое место и имеют 17 баллов, а "нефтяники" расположились на девятом месте. У них 15 очков.

Петропавловцы в последнем туре скандально проиграли "Тоболу" (0:2). "Атырау" не смог обыграть "Ордабасы" - 0:0.

Начало встречи в 18:00.

"Ордабасы" - "Тараз"

Весьма любопытный матч ожидается в Шымкенте. В южноказахстанском дерби встретятся "Ордабасы" и "Тараз".

Шымкентцы в последних пяти матчах набрали лишь три балла. "Тараз" уступил в четырех предыдущих встречах.

В турнирной таблице клубы расположились по соседству. У команды Вардана Минасяна 17 очков и шестое место, а у шымкентцев 16 баллов и седьмая строчка. При этом у "Ордабасы" матч в запасе.

Начало игры в 18:00.

"Шахтер" - "Тобол"

"Горняки" и костанайцы находятся на разных полюсах турнирной таблицы. У "Тобола" 25 баллов и вторая строчка, а у "Шахтера" восемь очков и 12-е место.

Судя по всему, команда Григория Бабаяна является фаворитом в этой встрече. В последних турах она одержала три победы и одну встречу завершила вничью. У карагандинцев две ничьи и два поражения.

Начало игры в 20:00.

"Акжайык" - "Каспий"

Очередное западноказахстанское дерби пройдет в Уральске. Местный "Акжайык" примет актауский "Каспий". 

Команда Владимира Мазяра неожиданно оказалась на третьей строчке. У "Акжайыка" 21 очко. "Каспий" набрал 16 баллов и занимает седьмую позицию.

Это еще больше обостряет данное противостояние.

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Акжайык" (3)

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Бабаян Григорий

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