|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
4
|
|
|
|
|88
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|20
|4 (6)
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2016
|Жетысу-М
|
19
|
3+0
|
|
|
|1387
|8 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
1
|
|112
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
2
|
|
|
|
|15
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
3
|
1+0
|
|
|
|193
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
22
|
2+1
|
|
1
|
|760
|1 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
29
|
1+2
|
|
6
|
|1281
|5 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Жетысу-М
|
2
|
|
|
|
|125
|10 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
25
|
3+1
|
|
1
|
|1303
|5 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
11
|
1+0
|
|
1
|
|576
|2 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
23
|
3+0
|
|
4
|
|1488
|14 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
6
|
1+0
|
|
|
|450
|3 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Каспий
|
24
|
2+2
|
|
4
|
|1293
|9 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Каспий
|
5
|
0+1
|
|
|
|301
|3 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
20
|
2+1
|
|
4
|
|1159
|11 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|24