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Футбол

Аслан Адиль (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Жетысу нп 7
Место рождения
Уйгурский р-н
Дата рождения
13 января 1998 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
67
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Жетысу-М

4

88 5 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Жетысу-М

1

20 4 (6)
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19)

1

90
Вторая лига Казахстана 2016 Жетысу-М

19

3+0

1387 8 (14)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

1

112 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

1

45
Кубок Казахстана по футболу 2017 Жетысу

2

15 1 (3)
Вторая лига Казахстана 2017 Жетысу-М

3

1+0

193 9 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

22

2+1

1

760 1 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

29

1+2

6

1281 5 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Жетысу-М

2

125 10 (21)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

25

3+1

1

1303 5 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Жетысу Б

11

1+0

1

576 2 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

23

3+0

4

1488 14 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

6

1+0

450 3 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Каспий

24

2+2

4

1293 9 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Каспий

5

0+1

301 3 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Жетысу

20

2+1

4

1159 11 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Жетысу

1

24

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