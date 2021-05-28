"Жетысу" выиграл третий матч подряд и покинул последнее место в КПЛ

"Туран" потерпел поражение от "Жетысу" в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:0 в пользу талдыкорганского клуба. Отличились Нурберген Нурбол (51-я минута) и Айбар Жаксылыков (64-я, пенальти). При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве вследствие удаления Лайонеля Адамса на 74-й минуте.

Как итог, семиреченцы отметились третьей победой подряд и покинули подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 12-е, в их активе десять очков. Туркестанцы с 15 баллами остались на десятой строчке.

В следующем туре, 12 июня, "Жетысу" дома примет "Каспий", а "Туран" на следующий день на выезде сыграет с "Кайсаром".

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