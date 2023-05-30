Известный африканский бомбардир может вернуться в Казахстан из Азии

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:32
©ФК "Ордабасы"

Форвард сборной Того Серж Ньюадзи в летнее трансферное окно планирует перейти в один из клубов КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Неназванный аутсайдер чемпионата Казахстана хочет усилить атакующую линию с помощью 31-летнего футболиста. Преимуществом Ньюадзи является его адаптированность к КПЛ, учитывая три сезона, которые форвард провел в Казахстане.

С 2019 по 2022 годы африканец защищал цвета "Тараза", "Каспия" и "Ордабасы", отлучившись на год в чемпионат Литвы. При этом в "Таразе" и "Ордабасы" Ньюадзи был одним из лучших бомбардиров, забив за сезон восемь и семь голов соответственно.

В настоящее время нападающий играет в чемпионате Таиланда в составе "Ратчабури".

С 2021 года Ньюадзи выступает в сборной Того. До чемпионата Казахстана он играл за французскую "Ниццу", болгарский ЦСКА, литовский "Жальгирис", турецкий "1461 Трабзон" и румынскую "Астру".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Тараз ФК КПЛ Ордабасы ФК Каспий

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