Известный африканский бомбардир может вернуться в Казахстан из Азии

Форвард сборной Того Серж Ньюадзи в летнее трансферное окно планирует перейти в один из клубов КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Неназванный аутсайдер чемпионата Казахстана хочет усилить атакующую линию с помощью 31-летнего футболиста. Преимуществом Ньюадзи является его адаптированность к КПЛ, учитывая три сезона, которые форвард провел в Казахстане.
С 2019 по 2022 годы африканец защищал цвета "Тараза", "Каспия" и "Ордабасы", отлучившись на год в чемпионат Литвы. При этом в "Таразе" и "Ордабасы" Ньюадзи был одним из лучших бомбардиров, забив за сезон восемь и семь голов соответственно.
В настоящее время нападающий играет в чемпионате Таиланда в составе "Ратчабури".
С 2021 года Ньюадзи выступает в сборной Того. До чемпионата Казахстана он играл за французскую "Ниццу", болгарский ЦСКА, литовский "Жальгирис", турецкий "1461 Трабзон" и румынскую "Астру".