Интрига в борьбе за чемпионский титул КПЛ не утихает и сейчас в гонке сразу три клуба. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему "Тобол" способен запрыгнуть с третьего места на первое и потеснить "Актобе" с "Астаной".

Чемпионский опыт

Состав "Тобола" практически полностью сохранился по сравнению с прошлым годом, когда костанайцам удалось взять титул. В распоряжении Милановича опытные игроки разных сборных, которые знают, как выигрывать трофеи. Тошич, Мужиков, Тагыберген, Йованчич и другие готовы к этой борьбе и крайне уверены в себе. Более того, с точки зрения глубины скамейки у "Тобола" более предпочтительный состав, чем у "Астаны" и "Актобе". Миланович способен усилять игру заменами, например, в недавнем матче с "Шахтером" так вышли нападающие сборных Узбекистана и Казахстана - Сергеев и Жаксылыков соответственно. В последние пару месяцев "Тобол" идет по дистанции с таким же темпом набора очков как у "Актобе" и превосходит "Астану", обыграв при этом все команды из лидирующего пула.

Проблемы у конкурентов

Если у "Тобола" за исключением потери Александра Мокина нет внешне серьезных трудностей, то вот "Актобе" и "Астана" испытывают разного рода проблемы.

Последний месяц "Актобе" добывал результат с трудом, болельщики жаловались на отсутствие внятной игры и недавнее поражение от "Акжайыка" лишь усугубило критику. У команды Карповича будто разряжается батарейка. И если дома "красно-белым" сильно помогает местная публика, то вот в гостях порой не находится вообще никаких контраргументов. Для Карповича это опять же первый полноценный опыт борьбы за чемпионство, сможет ли он успокоить команду и довести ее до титула теперь снова актуальный вопрос.

У "Астаны" сложности в другой плоскости. Клуб сменил тренера. Этот состав подбирал не Григорий Бабаян и есть ощущение, что многих игроков он поменяет в зимнее межсезонье. После ухода Благоевича у "Астаны" один заработанный балл в двух играх. Да, подвела реализация, были очень спорные судейские решения, но такая потеря очков может дорого обойтись столичному клубу в итоге.

Календарь

"Астану" в заключительные пять туров ждет выездной матч с "Кайратом", игра с "Ордабасы" и непростые выезды в Караганду и Петропавловск. "Актобе" если судить по качеству соперников еще сложнее - гостевые игры с "Тоболом" и "Ордабасы", плюс принципиальный матч с "Кайратом".

В этот же период у "Тобола" только стыковой матч с "Актобе" дома, а в остальном - "Аксу", "Мактаарал", "Тараз" и "Акжайык". Календарь у команды Милановича очевидно легче. При оптимальном составе и игре, "Тобол" способен набрать максимальные 15 очков в оставшихся матчах и это может и не гарантирует им титул, но точно повышает их шансы до 80-90 процентов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 20 5 8 7 19-25 23 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →