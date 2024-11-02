Полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан поделился своим мнением о предстоящем матче 25-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Игрок сборной Казахстана отметил турнирную мотивацию в этой встрече и заявил о своем особом отношении к алматинскому клубу:

"Я играл в "Кайрате" шесть лет и уважаю эту команду. Перед матчем настрой особый. "Кайрат" опережает нас в турнирной таблице. У нас есть шанс победить и подняться выше.

В предыдущих играх мы сыграли неудачно, в этом матче надеемся сыграть лучше. Если забью гол "Кайрату", я не буду праздновать".