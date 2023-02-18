Исламхан и гроза Мбаппе. Представлена сборная казахстанских футболистов без клуба

Авторитетный портал Transfermarkt в своем телеграм-канале составил сборную казахстанских игроков, которые сейчас пребывают без клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошел бывший многолетний лидер "Кайрата" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, а также экс-голкипер сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Александр Мокин, отразивший в марте 2021 года пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

Полный список казахстанских игроков без клуба по версии Transfermarkt выглядит следующим образом: вратарь - Мокин (рыночная стоимость - 50 тысяч евро); защитники - Ерланов (600 тысяч евро), Малый (750 тысяч евро), Дмитренко (150 тысяч евро); полузащитники - Васильев (300 тысяч евро), Тагыберген (750 тысяч евро), Перцух (250 тысяч евро), Сулей (225 тысяч евро); нападающие - Исламхан (500 тысяч евро), Хижниченко (150 тысяч евро), Жаксылыков (300 тысяч евро).