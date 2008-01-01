Инсайдер сообщил о неготовности казахстанского клуба выступать в КПЛ

Если казахстанскую премьер-лигу
расширят до 14 клубов, то с одним претендентом на повышение - "Акжайыком"
- возникнут сложности. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Руководство "Акжайыка" пока не комментирует эту ситуацию, но в акимате области им уже дали понять, что не намерены выделять денег на премьер-лигу. На первую бы насобирать. Финансовое положение клуба сейчас весьма незавидное.
Если отпадает "Акжайык", то следующим по списку идет столичный СДЮСШОР № 8. И якобы руководство детской школы готово к тому, чтобы зайти в КПЛ. Хотя, на какие шиши - непонятно. Им и без того сокращают финансирование для команды мастеров. Да и с точки зрения лицензирования возникнут сложности.
И вот тут нас ждет самое интересное: в КФФ могут пойти по наиболее логичному и простому пути - забыть про пресловутый спортивный принцип и оставить в вышке "Окжетпес", - написал он.
Отметим, что уральский клуб финишировал на третьем месте во второй конференции первой лиги, откуда досрочно в КПЛ отобрались "Актобе" с "Атырау". Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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