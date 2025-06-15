Именитый футболист отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт

Известный голкипер Ненад Эрич, вписавший свое имя в историю "Астаны" и казахстанского футбола, отказался от казахстанского гражданства. Об этом сообщил журналист Ермухамед Маулен, передают Vesti.kz.

"Астана" закрепила за Эричем первый номер. Но я недавно услышал, что Эрич переехал в Белград и отказался от казахстанского гражданства, вернув паспорт Сербии", - сказал Маулен в выпуске на YouTube-канале "Бірінші гол".



Отметим, что Эрич отыграл за "Астану" 10 сезонов - с 2011 по 2020 годы включительно. Он занимает второе место в списке рекордсменов клуба по количеству проведенных матчей (318).

Со столичными он стал шестикратным чемпионом премьер-лиги (КПЛ), пятикратным обладателем Суперкубка Казахстана и двукратным победителем Кубка Казахстана, а еще играл в группе Лиги чемпионов и доходил до 1/16 финала Лиги Европы. Долгое время был капитаном "Астаны".

С 2015 по 2018 годы играл за сборную Казахстана. В сумме провел за национальную команду восемь игр.

Покинув "Астану" по итогам сезона-2020, Эрич завершил профессиональную карьеру. В этом году он вошел в тренерский штаб юношеской сборной Сербии до 17 лет.