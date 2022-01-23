Казахстанский защитник Ильяс Амирсеитов нашел себе новый клуб после того, как "Кайсар" вылетел из премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Амирсеитов подписал контракт с "Махтааралом", для которого следующий сезон будет дебютным в КПЛ.

В сезоне-2021 защитник провел в составе "Кайсара" 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам сезона кызылординский клуб занял предпоследнее, 13-е место, и вылетел в первую лигу.

Амирсеитов начинал карьеру в 2009 году в составе "Сункара", откуда спустя год перебрался в алматинский "Кайрат". Также он играл за семейский "Спартак", "Кыран" и "Жетысу".

Последним местом работы игрока был "Кайсар", за который он выступал с 2017 года. Всего в премьер-лиге сыграл 219 матчей и забил два гола.