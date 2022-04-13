Несмотря на достаточно удачный старт в КПЛ, "Кайрат" уже начал испытывать кадровые проблемы из-за скромной трансферной кампании, которую провели зимой. В частности, корреспондент Vesti.kz обращает внимание на дефицит защитников и предлагает возможные решения этой проблемы.

Для начала напомним, что в межсезонье из "Кайрата" ушли сразу три основных центральных защитника - Нуралы Алип, Денис Поляков и Раде Дугалич. Из обоймы остался лишь Маки Баньяк. По сути, единственным новичком в этой линии стал Виктор Васин.

"Кайрат" большинство матчей на сборах играл в два центрбека, но на старте сезона Курбан Бердыев вернулся к привычной схеме с тремя защитниками. И вот тут шанс получили молодые. Арсен Буранчиев стал левым центральным защитником, а Дамир Касабулат - правым.

В итоге Баньяк выбыл после двух матчей в КПЛ. Из опытных игроков обороны в строю остался лишь Васин. После игры с "Каспием" Бердыев объемно высказался по этой теме:

"Касабулат выходил с травмой. УЗИ показывает наличие травмы, а он вторую игру играет с ней. Безусловно, мы подвисаем в линии обороны. Играть в четыре защитника очень сложно, поскольку Арсен Буранчиев не защитник априори. Он старается сыграть, и надо отдать должное его старанию.

Баньяк прооперирован. Месяца полтора-два ждать надо. Возможно, к Лиге конференций вернется. У нас всего три центральных защитника, возможно, кто-то еще появится, так как мы ищем варианты. Нам просто необходим еще один центральный защитник. Если вдруг что-то еще произойдет, у нас будут проблемы".

Какие варианты есть у алматинского клуба? Из внутреннего резерва остался лишь 18-летний Егор Ткаченко. Достаточно перспективный центрбек, уже прошел через "Кайрат-Москву", но для основного "Кайрата" будет большой авантюрой играть даже на коротком отрезке в сочетании: Касабулат - Ткаченко - Буранчиев. Выглядит романтично, но ошибки неизбежны.

Именно поэтому не случайны слухи об интересе "Кайрата" к защитникам "Тараза" - Нурлану Даирову и Елдосу Ахметову. Найти на внутреннем рынке более подходящие варианты сложно, хотя ни Даиров, ни Ахметов, конечно, не решат проблему глобально и не смогут значительно повысить уровень. Но их плюсы в том, что они уже опытные и к тому же с определенным уважением относятся к "Кайрату" (Даиров и вовсе прошел через академию клуба).

Другие варианты скорее гипотетические. Например, в "Актобе" нет постоянной практики у Алибека Касыма - еще одного воспитанника "Кайрата". Это отличный вариант, но крайне маловероятный. Плюс, надо обращать внимание на потолок зарплат, в "Кайрате", как известно, казахстанцы получают не больше полутора миллиона тенге. Далеко не каждый местный игрок пойдет на такие условия, даже в столь большой клуб.

В теории есть шанс решить проблему с помощью иностранцев. Бердыев отлично знает российский рынок. Найти толкового защитника там вполне реально. Например, буквально на днях контракт с тульским "Арсеналом" расторг Иван Новосельцев. Российский центрбек провел самый продуктивный период своей карьеры именно под руководством Бердыева, а теперь он свободный агент.

Но, возможно, "Кайрат" потерпит до лета, а там выбор уже будет более широким. Не исключено, что тот же Алип все-таки вернется из "Зенита", ведь пока нет веских оснований, что клуб из Санкт-Петербурга предложит ему постоянный контракт.

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