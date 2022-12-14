Игрока сборной Казахстана пытались вернуть в родной клуб капитанской повязкой. Подробности

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:20
©ФК "Каспий"

Полузащитник "Каспия" Думан Нарзилдаев продлил контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний футболист сыграл за актауский клуб 22 матча. Также на его счету один гол в Кубке Казахстана-2022.

Родной клуб Нарзилдаева - кызылординский "Кайсар" спустя год вернулся в КПЛ и предложил контракт своему воспитаннику, а также капитанскую повязку. Однако "Каспий" смог убедить полузащитника задержаться в Актау еще на один год.

Ранее Нарзилдаев выступал только в составе "Кайсара", за который с 2012 года провел 204 матча и забил 15 голов. За сборную Казахстана сыграл два матча, один из которых в текущем году против Молдовы.

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Метки:
Каспий Сборная РК по футболу Кайсар ФК КПЛ

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