Гвинейский аналитик и автор X-аккаунта Scout224 Мусса Траоре оценил потенциал вингера "Астаны" Усмана Камары, заявив, что тот способен составить результативный дуэт с форвардом дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси, передают Vesti.kz.

Камара выступает за "Астану" с 2024 года.

"Учитывая техническую оснащенность, Камара мог бы образовать замечательную связку с Гирасси. Рассуждая объективно, Усман превосходит многих своих конкурентов в сборной, но то, что он выступает всего лишь за "Астану", не добавляет чести", — сказал Траоре в интервью BorodAbata.kz.

В последнем матче сборной Гвинеи против Сомали (3:0) оба игрока отметились забитыми мячами. Всего на счету Камары пять результативных действий в трех встречах за национальную команду.

Гирасси в прошлом сезоне забил 38 голов, а в нынешнем уже имеет четыре точных удара. Также форвард "Боруссии" вошёл в число номинантов на "Золотой мяч".

До перехода в "Астану" Камара играл за грузинские клубы "Динамо" (Тбилиси) и "Дила", а также за норвежскую "Волеренгу" и шведский "АФК Эскильстуна".