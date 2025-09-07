КПЛ
Игрока "Астаны" сравнили с номинантом на "Золотой мяч" и "отправили" в Европу

Усман Камара. ©ФК "Астана"

Гвинейский аналитик и автор X-аккаунта Scout224 Мусса Траоре оценил потенциал вингера "Астаны" Усмана Камары, заявив, что тот способен составить результативный дуэт с форвардом дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси, передают Vesti.kz.

Камара выступает за "Астану" с 2024 года.

"Учитывая техническую оснащенность, Камара мог бы образовать замечательную связку с Гирасси. Рассуждая объективно, Усман превосходит многих своих конкурентов в сборной, но то, что он выступает всего лишь за "Астану", не добавляет чести", — сказал Траоре в интервью BorodAbata.kz.

В последнем матче сборной Гвинеи против Сомали (3:0) оба игрока отметились забитыми мячами. Всего на счету Камары пять результативных действий в трех встречах за национальную команду.

Гирасси в прошлом сезоне забил 38 голов, а в нынешнем уже имеет четыре точных удара. Также форвард "Боруссии" вошёл в число номинантов на "Золотой мяч".

До перехода в "Астану" Камара играл за грузинские клубы "Динамо" (Тбилиси) и "Дила", а также за норвежскую "Волеренгу" и шведский "АФК Эскильстуна".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

