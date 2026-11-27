Защитник "Кайрата" Еркин Тапалов забил победный гол в ворота шведского "Мьельбю" в матче четвертого тура общего этапа Лиги конференций. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок признался, что покидает алматинский клуб и вспомнил самый яркий период своей карьеры в составе "желто-черных".

Также Тапалов заявил, что считает Темирлана Анарбекова лучшим игроком прошедшей игры и раскрыл, что означает его жест после забитого гола.

"Да, я покидаю "Кайрат" и рад, что мне удалось забить в этом матче, благодарю всех за эти годы в клубе - руководство, партнеров по команде, тренерский штаб, конечно же болельщиков. Празднование? (Тапалов изобразил, что он отвечает на звонок). Наверное, там много смыслов. Сначала я посвятил гол любимой, а жест со звонком, кто знает в футбольных кулуарах, тот знает (улыбается). За кого буду играть в следующем сезоне? Ждите. Самый яркий момент в "Кайрате"? Конечно, Лига чемпионов, играть против таких клубов как "Реал", "Интер", "Арсенал" - это сказка, которую хочется смотреть и смотреть. Игра Анарбекова? Он безусловно лучший игрок матча, несмотря на мой гол, Темир как обычно доказал, что он лучший вратарь", - отметил Тапалов.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Жора Арутюнян заявил, что контракт Тапалова с клубом завершается 30 ноября и оценил его важность для команды.

Тапалов провел суммарно за "Кайрат" во всех турнирах 68 матчей, забил два гола и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он завоевал два чемпионских титула КПЛ и вышел в основные этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций.