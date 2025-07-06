КПЛ
Сегодня 14:05

Игрок сборной Казахстана перейдет из "Астаны" в "Ордабасы"

©ФК "Астана"

Атакующий полузащитник "Астаны" и национальной сборной Казахстана Эльхан Астанов станет игроком шымкентского "Ордабасы", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Ожидается, что 25-летний футболист присоединится к новому клубу после ближайшего тура КПЛ, в котором его команда сыграет против "Жетысу".

В нынешнем сезоне на счету Астанова 10 матчей и 1 гол. Интересно, что "Ордабасы" — родной клуб для хавбека. Именно там начиналась его профессиональная карьера, и в команде выступает его брат Султанбек Астанов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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