Атакующий полузащитник "Астаны" и национальной сборной Казахстана Эльхан Астанов станет игроком шымкентского "Ордабасы", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Ожидается, что 25-летний футболист присоединится к новому клубу после ближайшего тура КПЛ, в котором его команда сыграет против "Жетысу".

В нынешнем сезоне на счету Астанова 10 матчей и 1 гол. Интересно, что "Ордабасы" — родной клуб для хавбека. Именно там начиналась его профессиональная карьера, и в команде выступает его брат Султанбек Астанов.