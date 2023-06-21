Игрок сборной Казахстана переходит в "Астану": что известно на данный момент

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Сегодня 13:23
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Руководство "Астаны" пока не подтверждает переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Армана Кенесова, выступающего за "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

"Был разговор месяц назад, но после не было". С такой формулировкой ответил один из клубных начальников. Но тут две позиции: либо намеренно скрывают информацию, облетевшую весь Казахстан, либо инфа не соответствует действительности. Мы же склонны верить в то, что пресловутый пункт в контракте был и им намерен воспользоваться Кенесов или его агент. В любом случае для "Актобе" это будет серьезная потеря. Ждем официальных комментариев со стороны обоих клубов или же развития ситуации. Ждать осталось недолго", - пишет источник.

22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил 5 голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".

По данным Transfermarkt, контракт Кенесова с "Актобе" рассчитан до конца 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. 

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Метки:
Астана ФК Актобе ФК Сборная РК по футболу Кенесов Арман

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