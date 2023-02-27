Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим после сорвавшегося трансфера

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:45
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Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев принял решение о дальнейшей своей карьере, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Шахтера", игрок решил остаться в карагандинском клубе и подписать контракт до конца 2023 года.

В прошлом сезоне он в составе "горняков" провел 27 матчей во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет две голевые передачи.

Напомним, что в межсезонье Муртазаев был близок в переходу в "Нефтчи" из Узбекистана, но трансфер сорвался.

В карьере 29-летнего форварда также были калининградская "Балтика", "Астана, "Тобол", "Иртыш". В национальную команду вызывается с 2016 года.

Первый тур нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) пройдет 4-5 марта. "Шахтер" на выезде сыграет с "Астаной".

За всеми трансферами можно следить здесь.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Шахтер ФК

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