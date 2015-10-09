Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим

26-летний футболист сборной Казахстана Жан-Али Пайруз продлил контракт с "Елимаем", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

Пайруз защищает цвета "Елимая" с 2024 года. До этого он выступал за "Мактаарал", "Каспий", "Шахтёр-Булат" и "Шахтёр".

В минувшем сезоне футболист сыграл за семейский клуб 27 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.

"Елимай" завершил сезон КПЛ-2025 на четвёртом месте и впервые в истории клуба сыграет в еврокубках - Лиге конференций.

Ранее "Елимай" объявил об уходе нигерийского центрального защитника Самуэля Одеоибо.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!