КПЛ
Сегодня 22:26
 

В европейском клубе сделали заявление по трансферу звезды сборной Казахстана за 350 миллионов

В европейском клубе сделали заявление по трансферу звезды сборной Казахстана за 350 миллионов Галымжан Кенжебек. ©Маржан Куандыков/Vesti.kz

Нападающий национальной сборной Казахстана и один из самых ярких игроков КПЛ Галымжан Кенжебек вошёл в шорт-лист потенциальных зимних усилений шотландского "Данди Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на DailyRecord.

Однако конкуренция за 22-летнего вингера может оказаться куда серьёзнее: интерес к нему проявляет и греческий грант — "Олимпиакос".

Интерес из Греции может изменить ситуацию

По данным британских СМИ, если чемпионы Греции действительно подключатся к борьбе за Кенжебека, шансы "Данди" заметно снизятся. В Пирее располагают более внушительным бюджетом и способны сделать предложение, которое превзойдёт возможности шотландцев.

Контракт Кенжебека с "Елимаем" истекает в конце года — именно этот факт привлёк к нему внимание европейских клубов. Сообщается, что "Данди" уже вышел на связь с агентами игрока.

Позиция "Данди Юнайтед"

Руководитель отдела селекции клуба Росс Гудвин включил казахстанца в список возможных вариантов для усиления фланга атаки. Однако шотландцы готовы действовать только в рамках разумных финансовых условий.

Ранее Гудвин прокомментировал слухи вокруг Кенжебека, подчеркнув, что не любит обсуждать футболистов других команд:

"Он хороший игрок, но я не люблю говорить об отдельных футболистах из других клубов. Мы рассматриваем много хороших игроков. Не знаю, как эта информация попадает в прессу, но я стараюсь держать такие вещи в пределах клуба".


Конкуренция будет высокой

По информации, близкой к игроку, к Кенжебеку проявляли интерес и «Рейнджерс», однако источники в Глазго эти данные опровергли. Тем не менее «Данди» ожидает, что бороться за трансфер будет непросто.

Гудвин отметил:

"Хорошие игроки имеют хорошие варианты, и мы надеемся заполучить одного-двух качественных футболистов. Мы рассматриваем игроков на разных позициях. В январе мы хотим добавить качества в команду и продолжить развивать состав, чтобы избежать проблем в чемпионате.

Когда речь идёт о футболистах высокого уровня, они привлекают внимание и других клубов. Остаётся только ждать и смотреть, как всё сложится — это современные реалии".

Кенжебек: лидер "Елимая" и сборной

Галымжан присоединился к "Елимаю"летом и помог клубу завершить сезон на 4-м месте, что позволило команде выйти в квалификацию Лиги конференций.

В сборной Казахстана он стал одним из ключевых футболистов:
— 10 октября оформил дубль в ворота Лихтенштейна и помог одержать победу 4:0 в отборе на ЧМ-2026.

В сезоне КПЛ:

  • — 11 матчей
  • — 6 голов
  • — 4 голевые передачи
  • Текущая трансферная стоимость — 600 тысяч евро (≈351,8 млн тенге).

Игрок сборной Казахстана получил предложения из Шотландии и Португалии

