Игрок сборной Казахстана нашел себе новый клуб в КПЛ

Полузащитник сборной Казахстана и "Актобе" Арман Кенесов может уйти в другой клуб КПЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"В настоящее время Арман принадлежит "Астане", но находится в годичной аренде в "Актобе". Тем не менее, по нашей информации, игрок хочет попробовать свои силы в "Елимае". Но отпустит ли его актюбинский клуб туда, вопрос интересный: нужно смотреть условия аренды. Но совершенно точно этот футболист для выполнения задач, ФК "Актобе" нужен", - сообщает источник.

Напомним, Кенесов с 2022 года выступает за "Актобе". В текущем сезоне он сыграл за "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

В составе сборной Казахстана 23-летний полузащитник провел три матча.