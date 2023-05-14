Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе". О состоянии игрока высказался главный тренер алматинцев Кирилл Кекер, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Посвящаю победу от лица команды Арсену Буранчиеву. Он сейчас в больнице, в критическом состоянии. Мы желаем ему здоровья. Для нас это крайне сложный момент. В раздевалке есть люди, которые плакали. Он в тяжелом состоянии, для нас здоровье Арсена сейчас самое главное", - заявил Кекер.
Напомним, что Буранчиев столкнулся в начале игры с форвардом "Актобе" Элдером Сантаной и потерял сознание. "Кайрат" выиграл этот матч со счетом 2:1.