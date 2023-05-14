Игрок "Кайрата" в критическом состоянии попал в реанимацию

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:32
©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе". О состоянии игрока высказался главный тренер алматинцев Кирилл Кекер, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Посвящаю победу от лица команды Арсену Буранчиеву. Он сейчас в больнице, в критическом состоянии. Мы желаем ему здоровья. Для нас это крайне сложный момент. В раздевалке есть люди, которые плакали. Он в тяжелом состоянии, для нас здоровье Арсена сейчас самое главное", - заявил Кекер. 

Напомним, что Буранчиев столкнулся в начале игры с форвардом "Актобе" Элдером Сантаной и потерял сознание. "Кайрат" выиграл этот матч со счетом 2:1. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ

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