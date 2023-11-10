Игрок европейской сборной заинтересовал казахстанский клуб

Защитник сборной Латвии по футболу Владислав Сорокин в зимнее трансферное окно может переехать в чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В услугах 26-летнего игрока заинтересован петропавловский "Кызыл-Жар". Сорокин рассматривается как возможная замена Еркину Тапалову, который может перейти в другой казахстанский клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Латвии Сорокин провел 17 матчей за команду РФШ. Всю карьеру он выступал только на родине. С 2020 года игрок вызывается в национальную сборную, за которую на данный момент сыграл девять матчей.

Напомним, что "Кызыл-Жар" занял пятое место по итогам чемпионата Казахстана-2023.