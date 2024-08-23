Игравший за сборную Дании футболист сменил КПЛ на Эредивизи

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Сегодня 15:53
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Экс-футболист "Жениса" Александр Якобсен перешел в клуб высшей лиги Нидерландов "Валвейк", с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года, передают Vesti.kz.

По информации генерального директора "Жениса" Айдына Кожахмета, Якобсен сыграл за столичный клуб в шести матчах и летом покинул команду по решению главного тренера. 

На юношеском уровне Якобсен выступал за сборные Дании различных возрастов. В 2013 году он получил приглашение от Федерации футбола Египта и принял его. В том же году в составе молодежной сборной Египта стал победителем молодежного Кубка Африки. 28 марта 2017 года в товарищеском матче против Того он дебютировал за сборную Египта.

В карьере Якобсена также были грузинское "Динамо" (Батуми), египетские "Смуха", "Вади Дегла", норвежские "Сарпсборг 08", "Буде-Глимт", шведские "Кальмар", "Норрчепинг", "Фалькенберг", датский "Виборг" и нидерландский "Йонг ПСВ".

"Валвейк" в новом сезоне Эредивизи идет на предпоследнем, 17-м месте в таблице, потерпев поражения в двух матчах.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Женис ФК КПЛ Нидерланды Футбол Футбольные трансферы

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