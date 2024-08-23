Игравший за сборную Дании футболист сменил КПЛ на Эредивизи

Экс-футболист "Жениса" Александр Якобсен перешел в клуб высшей лиги Нидерландов "Валвейк", с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года, передают Vesti.kz.

По информации генерального директора "Жениса" Айдына Кожахмета, Якобсен сыграл за столичный клуб в шести матчах и летом покинул команду по решению главного тренера.

На юношеском уровне Якобсен выступал за сборные Дании различных возрастов. В 2013 году он получил приглашение от Федерации футбола Египта и принял его. В том же году в составе молодежной сборной Египта стал победителем молодежного Кубка Африки. 28 марта 2017 года в товарищеском матче против Того он дебютировал за сборную Египта.

В карьере Якобсена также были грузинское "Динамо" (Батуми), египетские "Смуха", "Вади Дегла", норвежские "Сарпсборг 08", "Буде-Глимт", шведские "Кальмар", "Норрчепинг", "Фалькенберг", датский "Виборг" и нидерландский "Йонг ПСВ".

"Валвейк" в новом сезоне Эредивизи идет на предпоследнем, 17-м месте в таблице, потерпев поражения в двух матчах.