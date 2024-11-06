Игравший в Ла Лиге африканский футболист уедет из Казахстана

Нигерийский защитник Уче Агбо после окончания сезона-2024 уйдет из "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 28-летнего универсала, способного также сыграть в центре поля, заканчивается и продлевать его "красно-белые" не намерены.

Уче Агбо известен своими выступлениями в таких клубах, как испанские "Депортиво", "Гранада" и "Райо Вальекано", числился в итальянском "Удинезе" и английском "Уотфорде". До перехода в "Актобе" нигериец играл в словацком "Словане" у экс-тренера "Кайрата" Владимира Вайсса.

В текущем сезоне КПЛ на счету Агбо 19 матчей и два забитых мяча. За сборную Нигерии африканец провел две игры.