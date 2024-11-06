КПЛ
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Игравший в Ла Лиге африканский футболист уедет из Казахстана

©ФК "Актобе"

Нигерийский защитник Уче Агбо после окончания сезона-2024 уйдет из "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 28-летнего универсала, способного также сыграть в центре поля, заканчивается и продлевать его "красно-белые" не намерены.

Уче Агбо известен своими выступлениями в таких клубах, как испанские "Депортиво", "Гранада" и "Райо Вальекано", числился в итальянском "Удинезе" и английском "Уотфорде". До перехода в "Актобе" нигериец играл в словацком "Словане" у экс-тренера "Кайрата" Владимира Вайсса.

В текущем сезоне КПЛ на счету Агбо 19 матчей и два забитых мяча. За сборную Нигерии африканец провел две игры.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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