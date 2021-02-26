Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб

В другой лиге он также выигрывал Кубок.

Егор Потапов. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:13

Россиянин Егор Потапов стал футболистом "Кайсара". Об этом информирует пресс-служба кызылординского клуба.

Последней командой 27-летнего защитника была "Славия" (Мозырь). В Беларуси также играл за "Смолевичи". Еще выступал за эстонский "Локомотив" (Йыхви), литовский "Гранитас", кыргызский "Дордой", в составе которого принимал участие в Кубке АФК и становился обладателем Кубка Кыргызстана.

Потапов - воспитанник петербургского футбола.

Ранее кызылординцы подписали черногорца Стефана Денковича, казахстанца Армана Кенесова и армянина Гегама Кадимяна.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.

Метки:
КПЛ Футбол Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:13
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