Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб

Россиянин Егор Потапов стал футболистом "Кайсара". Об этом информирует пресс-служба кызылординского клуба.

Последней командой 27-летнего защитника была "Славия" (Мозырь). В Беларуси также играл за "Смолевичи". Еще выступал за эстонский "Локомотив" (Йыхви), литовский "Гранитас", кыргызский "Дордой", в составе которого принимал участие в Кубке АФК и становился обладателем Кубка Кыргызстана.

Потапов - воспитанник петербургского футбола.

Ранее кызылординцы подписали черногорца Стефана Денковича, казахстанца Армана Кенесова и армянина Гегама Кадимяна.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.