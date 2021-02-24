Казахстанский полузащитник Жакып Кожамберды стал одним из нескольких воспитанников, которого "Тараз" вернул в свои ряды. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его карьере и о том, как он в предыдущий раз возвращался в родной клуб.

Кожамберды, как и многие представители жамбылской школы футбола, оказался одаренным и перспективным игроком. До того как пробиться в основной состав "Тараза" в 2013 году, атакующий полузащитник обтирался в молодежной обойме клуба, выступая в первой лиге и турнире дублеров.

Его появление в главной команде совпало с уходом Бауыржана Исламхана, который отправился в "Кубань". У обоих футболистов схожие амплуа, и на начальном этапе выступлений Кожамберды за "Тараз" даже показалось, что он может заменить звездного земляка. За три сезона во всех турнирах он провел 52 матча и забил семь мячей. В 2015 году он дебютировал за сборную Казахстана. В составе национальной команды Кожамберды провел два товарищеских матча против Молдовы (1:1) и России (0:0).

В том же 2015-м воспитанник "Тараза" был приглашен в "Астану". Правда, в столичном клубе за основной состав он провел всего один матч - в рамках групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (0:4). Главным образом же Кожамберды играл в турнире дублеров. На этом надежды закрепиться в лучшем на тот момент клубе страны оказались утрачены. И в сборной Казахстана футболист больше не играл, хотя некоторое время вызывался под ее знамена.

В сезоне-2016 Кожамберды перешел на правах аренды в "Окжетпес". Его атакующие функции вылились в один ассист в 22 играх. В конце года игрок номинально вернулся в "Астану", но основным пунктом назначения для него стал "Тараз". В КПЛ-2017 игрок провел 27 матчей, в которых отличился два раза.

Затем он оказался в "Жетысу", в составе которого провел 21 встречу в премьер-лиге и несколько матчей сыграл в первой лиге за "Жетысу Б". И там, и там Кожамберды отличился по разу.

Его очередное возвращение в "Тараз" состоялось в 2019 году. С ним Кожамберды едва не вылетел из КПЛ - клуб спасся в переходных матчах. Сам футболист во всех турнирах 24 раза выходил на поле, но отметиться результативными действиями не сумел.

Наконец в 2020 году воспитанник "Тараза" нашел себя в первой лиге. Сезон в составе "Кырана" стал для него самым урожайным на голы - шесть мячей в 12 матчах.

Станет ли очередное пришествие Кожамберды в родной клуб более продуктивным и ярким, пока неизвестно. "Тараз" в КПЛ-2021 предстанет крайне обновленным коллективом, о возможностях которого можно будет судить уже по ходу турнирной дистанции.

Экс-лидеры "Жетысу" и вернувшиеся воспитанники. На что будет способен обновленный "Тараз" в новом сезоне КПЛ?

Напомним, в КПЛ-2020 жамбылский клуб занял восьмое место из 11.