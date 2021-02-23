Экс-лидеры "Жетысу" и вернувшиеся воспитанники. На что будет способен обновленный "Тараз" в новом сезоне КПЛ?

ФК "Тараз" в текущее межсезонье предпринял масштабную трансферную кампанию. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, как новички могут повлиять на игру и результаты команды.

Главный тренер "Тараза" Вардан Минасян в недавнем интервью клубной пресс-службе заявил, что хочет видеть в составе больше местных воспитанников. В итоге к имеющимся в команде игрокам присоединились защитники Елдос Ахметов, Кенесбек Адилет, Курмет Караман и полузащитник Жакып Кожамберды. Все они делали первые шаги в жамбылском клубе и уходили оттуда в другие команды.

Кроме того, за последнее время южане подписали выступавших в премьер-лиге серба Ненада Адамовича и португальца Педро Эуженио. Оба до "Тараза" играли в "Жетысу". Помимо них, клуб получил подкрепление в лице воспитанника "Астаны" Берика Шаихова, африканских защитников - ивуарийца Коджо Кассе Альфонса и нигерийца Фэйта Обилору. Также имеется информация о возможном переходе в "Тараз" нигерийского форварда Юсуфа Отубанжо.

Привлечение таких исполнителей, безусловно, топовым усилением назвать можно с натяжкой но для решения определенных задач, далеких от нужды бороться за выживание и конкуренции с некоторыми клубами КПЛ, наличие данных футболистов вполне подходит. К слову, пока Минасян, несмотря на массовое пополнение данными игроками, в последнем контрольном матче против российского СКА (Ростов-на-Дону) обошелся полурезервным составом. Молодежь "Тараза" старалась, но проиграла россиянам - 0:3.

Но самое главное, что в клубе отчасти смогли компенсировать уход многих лидеров, определявших игру в предыдущем сезоне, таких как Деян Больевич, Тони Силва, Горан Бркич, Серж Ньюадзи и Йован Чадженович. Теперь задачей тренерского штаба под руководством Минасяна является встроить новых, потенциальных лидеров в командную игру. В предыдущем сезоне "Тараз" под руководством казахстанца Владимира Никитенко, несмотря на итоговое восьмое место, смотрелся вполне боеспособно, отобрав очки у многих записных лидеров, и показывал зрелищный футбол.

Таким образом, по всем параметрам в "Таразе" идет построение новой команды, причем начиная с тренерского штаба. Насколько оно будет органичным, покажет старт чемпионата. Возможности Ахметова, Кожамберды, Шамхова, Адамовича и Эуженио известны благодаря их выступлению в премьер-лиге.

Что касается Альфонса и Обилоры, то судить об их уровне можно по бэкгрануду и товарищеским матчам. Альфонс выступал в Кот-д'Ивуаре, а также за различные португальские клубы и "Арарат-Армения" - действующего чемпиона страны. Обилора, действующий на позиции центрального защитника, имеет хороший рост для игрока своего амплуа - 188 сантиметров. За свою карьеру он играл в ЮАР, а также за топовые клубы Финляндии ХИК и "Интер" и молдавский "Шериф". Несомненно, на бумаге селекционную работу "Тараза" перед сезоном-2021 можно назвать качественной. Осталось увидеть команду в деле.

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Фото: ФК "Тараз"©

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