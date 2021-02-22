Находившийся в системе мадридского "Атлетико" финалист юношеского ЧМ может продолжить карьеру в КПЛ

Нигерийский форвард Юсуф Отубанжо, выступающий за клуб "Арарат-Армения", может перейти в "Тараз". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел восемь матчей и забил три мяча в чемпионате Армении. В предыдущем сезоне на счету нигерийца семь голов в 13 встречах. Кроме того, он отличился в Кубке страны.

В составе юношеской сборной Нигерии (U-17) становился серебряным призером чемпионата мира 2009 года.

Ранее Отубанжо выступал на родине, а также тщетно пытался закрепиться в молодежном составе мадридского "Атлетико". Кроме того, играл в австрийской Бундеслиге за такие клубы, как "Зальцбург" и "Ласк", а в Словакии защищал цвета "Жилины".

Его трансферная стоимость составляет 325 тысяч евро.

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Напомним, "Тараз" занял восьмое место в КПЛ-2020.