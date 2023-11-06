Не хуже Томасова. Лидера "Шахтера" заберет топ-клуб Казахстана?

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Сегодня 18:41
©ФК "Шахтер"

Грузинский вингер "Шахтера" Темур Чогадзе стал одним из самых ярких атакующих игроков в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сильных качествах вингера и его потенциальной востребованности в зимнее трансферное окно. 

Чогадзе воплощает в себе исконные характеристики типичного грузинского футболиста - техничный, креативный, но не столь дисциплинированный с точки зрения обороны. Чогадзе 25 лет, он котировался на уровне молодежной сборной Грузии, но никогда не играл за взрослую сборную. В общем, пока это похоже на образ талантливого, но не выжимающего максимум из своих возможностей футболиста. 

Тем не менее, индивидуальный перформанс Тимура в "Шахтере" впечатлил. Он забил шесть голов и отдал два ассиста в 23 матчах. Надо понимать, что карагандинцы в прошедшем сезоне был в какой-то степени кризисной командой с очень скромным кадровым набором. Поэтому Чогадзе вместе с Иваном Свиридовым сильно выделялся на этом фоне. Но если Свиридов как нападающий зависел от партнеров и от пространства, то Чогадзе мог создать момент самостоятельно из крайне неочевидных ситуаций. 

Из шести голов вингера, пять забиты из-за штрафной площади. Основной трюк Чогадзе - смещение с правого фланга в центр и удар с радиуса штрафной - таким образом он забил несколько эффектных голов.  

Еще пару голов грузин оформил отличными ударами со штрафных. 

Эти голы отражают главные скиллы Чогадзе - дриблинг и удар. Игрок "Шахтера" делит третье место в КПЛ по количеству обводок 1 в 1 с другим грузинским вингером Лукой Имнадзе. Также он в топ-5 по количеству ударов. 

 

С точки зрения результативности, это лучший сезон в карьере Чогадзе. В целом, заметно, что Темур прогрессирует в Казахстане и даже в команде с очевидными пробелами сумел ярко себя показать. 

Исходя из нынешнего сезона мы видим, что эффективных правых вингеров с левой рабочей ногой в лиге считанное количество. Сопоставимые по результативности показатели с Чогадзе демонстрировали лишь Марин Томасов и Ислам Чесноков. 

Поэтому с высокой вероятностью можно сказать, что Чогадзе будет пользоваться спросом в межсезонье и наверняка его захотят подписать большие клубы КПЛ. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Грузия

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