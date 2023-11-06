Грузинский вингер "Шахтера" Темур Чогадзе стал одним из самых ярких атакующих игроков в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сильных качествах вингера и его потенциальной востребованности в зимнее трансферное окно.

Чогадзе воплощает в себе исконные характеристики типичного грузинского футболиста - техничный, креативный, но не столь дисциплинированный с точки зрения обороны. Чогадзе 25 лет, он котировался на уровне молодежной сборной Грузии, но никогда не играл за взрослую сборную. В общем, пока это похоже на образ талантливого, но не выжимающего максимум из своих возможностей футболиста.

Тем не менее, индивидуальный перформанс Тимура в "Шахтере" впечатлил. Он забил шесть голов и отдал два ассиста в 23 матчах. Надо понимать, что карагандинцы в прошедшем сезоне был в какой-то степени кризисной командой с очень скромным кадровым набором. Поэтому Чогадзе вместе с Иваном Свиридовым сильно выделялся на этом фоне. Но если Свиридов как нападающий зависел от партнеров и от пространства, то Чогадзе мог создать момент самостоятельно из крайне неочевидных ситуаций.

Из шести голов вингера, пять забиты из-за штрафной площади. Основной трюк Чогадзе - смещение с правого фланга в центр и удар с радиуса штрафной - таким образом он забил несколько эффектных голов.

Еще пару голов грузин оформил отличными ударами со штрафных.

Эти голы отражают главные скиллы Чогадзе - дриблинг и удар. Игрок "Шахтера" делит третье место в КПЛ по количеству обводок 1 в 1 с другим грузинским вингером Лукой Имнадзе. Также он в топ-5 по количеству ударов.

С точки зрения результативности, это лучший сезон в карьере Чогадзе. В целом, заметно, что Темур прогрессирует в Казахстане и даже в команде с очевидными пробелами сумел ярко себя показать.

Исходя из нынешнего сезона мы видим, что эффективных правых вингеров с левой рабочей ногой в лиге считанное количество. Сопоставимые по результативности показатели с Чогадзе демонстрировали лишь Марин Томасов и Ислам Чесноков.

Поэтому с высокой вероятностью можно сказать, что Чогадзе будет пользоваться спросом в межсезонье и наверняка его захотят подписать большие клубы КПЛ.