Столичная "Астана" в текущем сезоне КПЛ занимает первое место в таблице, проведя 14 матчей. По потерянным очкам она по-прежнему уступает шымкентскому "Ордабасы", на счету которых на три очка меньше при двух матчах в запасе. Уже в следующем месяце подопечные Григория Бабаяна начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Как минимум один факт должен волновать тренерский штаб, игроков и болельщиков - "Астана" непривычно мало забивает. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о конкретных цифрах и статистике.
По итогам 14 матчей во внутреннем первенстве "Астана" забила 18 голов. Да, это в среднем больше одного мяча за игру, и такой статистики нет у большинства клубов премьер-лиги. Но именно для "Астаны" это действительно непривычно мало.
В распоряжении у Бабаяна имеются самый дорогостоящий игрок КПЛ Дембо Дарбо, оценивающийся в 2,5 миллиона евро, ведущий форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, многолетний лидер Марин Томасов и еще несколько ключевых исполнителей в нападении. Но при этом результативность хромает. К примеру, в последних трех матчах премьер-лиги сине-желтые забили всего два гола, а в соперниках были далеко не самые грозные "Аксу" (дважды) и "Атырау".
Как много забивали игроки "Астаны" после стартовых 14 матчей в КПЛ (с учетом всех перенесенных игр):
Как видим, нынешний показатель (18) намного ниже, чем в последние два года (32 и 29). Кроме того, такой слабой результативности в первой половине сезона у "Астаны" не было девять лет, с сезона-2014, когда после 14 игр было забито всего 17 мячей. Хуже было только в 2012-м, когда на счету команды было 15 голов.
Лучшим бомбардиром в чемпионате является Аймбетов с четырьмя голами. Но на фоне всех голеадоров КПЛ это скромный показатель. Суммарно Абат, Дарбо, Томасов и Эльхан Астанов забили столько же, сколько один Жоао Пауло из "Кайрата" - 11.
По показателю забитых мячей "Астана" на порядок отстает от своих прямых конкурентов за чемпионство. На счету "Кайрата" и "Актобе" по 24 гола, а у "Ордабасы" их вообще 26. Причем у этих клубов на два проведенных матча меньше, чем у "Астаны".
До главной части сезона - еврокубков - осталось совсем немного. Без должного уровня в атаке и реализации там далеко не пройти, поэтому тренерскому штабу и селекционному отделу нужно уже сейчас ломать голову, размышляя над решением имеющейся проблемы.
Справедливости ради стоит отметить, что у "Астаны" всего 11 пропущенных мячей в 14 матчах. В среднем столичные пропускают по 0,78 гола за матч, и по этому показателю лучше смотрится разве что "Кызыл-Жар" (0,66 гола). Но в еврокубках сдерживать натиск мастеровитых соперников будет сложнее, поэтому усиливать атаку в любом случае необходимо.
Напомним, что "Астана" на правах чемпиона страны-2022 начнет свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 20 июня клуб узнает своего соперника, а матчи пройдут 11-12 и 18-19 июля соответственно.
Фото: Vesti.kz, ФК "Астана"©️