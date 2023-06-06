Автор: Димаш Тулегенов

Столичная "Астана" в текущем сезоне КПЛ занимает первое место в таблице, проведя 14 матчей. По потерянным очкам она по-прежнему уступает шымкентскому "Ордабасы", на счету которых на три очка меньше при двух матчах в запасе. Уже в следующем месяце подопечные Григория Бабаяна начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Как минимум один факт должен волновать тренерский штаб, игроков и болельщиков - "Астана" непривычно мало забивает. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о конкретных цифрах и статистике.

По итогам 14 матчей во внутреннем первенстве "Астана" забила 18 голов. Да, это в среднем больше одного мяча за игру, и такой статистики нет у большинства клубов премьер-лиги. Но именно для "Астаны" это действительно непривычно мало.

В распоряжении у Бабаяна имеются самый дорогостоящий игрок КПЛ Дембо Дарбо, оценивающийся в 2,5 миллиона евро, ведущий форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, многолетний лидер Марин Томасов и еще несколько ключевых исполнителей в нападении. Но при этом результативность хромает. К примеру, в последних трех матчах премьер-лиги сине-желтые забили всего два гола, а в соперниках были далеко не самые грозные "Аксу" (дважды) и "Атырау".

Как много забивали игроки "Астаны" после стартовых 14 матчей в КПЛ (с учетом всех перенесенных игр):

Как видим, нынешний показатель (18) намного ниже, чем в последние два года (32 и 29). Кроме того, такой слабой результативности в первой половине сезона у "Астаны" не было девять лет, с сезона-2014, когда после 14 игр было забито всего 17 мячей. Хуже было только в 2012-м, когда на счету команды было 15 голов.

Лучшим бомбардиром в чемпионате является Аймбетов с четырьмя голами. Но на фоне всех голеадоров КПЛ это скромный показатель. Суммарно Абат, Дарбо, Томасов и Эльхан Астанов забили столько же, сколько один Жоао Пауло из "Кайрата" - 11.

По показателю забитых мячей "Астана" на порядок отстает от своих прямых конкурентов за чемпионство. На счету "Кайрата" и "Актобе" по 24 гола, а у "Ордабасы" их вообще 26. Причем у этих клубов на два проведенных матча меньше, чем у "Астаны".

До главной части сезона - еврокубков - осталось совсем немного. Без должного уровня в атаке и реализации там далеко не пройти, поэтому тренерскому штабу и селекционному отделу нужно уже сейчас ломать голову, размышляя над решением имеющейся проблемы.

Справедливости ради стоит отметить, что у "Астаны" всего 11 пропущенных мячей в 14 матчах. В среднем столичные пропускают по 0,78 гола за матч, и по этому показателю лучше смотрится разве что "Кызыл-Жар" (0,66 гола). Но в еврокубках сдерживать натиск мастеровитых соперников будет сложнее, поэтому усиливать атаку в любом случае необходимо.

Напомним, что "Астана" на правах чемпиона страны-2022 начнет свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 20 июня клуб узнает своего соперника, а матчи пройдут 11-12 и 18-19 июля соответственно.

Фото: Vesti.kz, ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →