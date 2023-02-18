Хорватский клуб объявил о переходе своего игрока в "Ордабасы"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:38
©jabuka.tv

Хорватский "Шибеник" проинформировал, что полузащитник Бернардо Матич продолжит карьеру в футбольном клубе "Ордабасы" из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что стороны расторгли соглашение, рассчитанное до 30 июня.

28-летний хавбек играл за "Шибеник" с 2022 года. В его карьере также были испанский "Расинг", боснийский "Широки Бриег", хорватские "Загреб", "Истра 1961" и "Юнак Синь".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матича в 250 тысяч евро.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Ордабасы" дома примет актауский "Каспий".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Ордабасы ФК Хорватия Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:38
КПЛ
Хорватский клуб объявил о переходе своего игрока в "Ордабасы"
Вчера , 22:00
КПЛ
Клуб КПЛ усилился бразильским футболистом
Вчера , 21:12
КПЛ
Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ
Вчера , 20:14
КПЛ
Объявлено о трансфере экс-вратаря молодежной сборной Казахстана
Вчера , 19:41
КПЛ
В "Кайрате" определились с легионером без единого матча за клуб
Вчера , 18:51
КПЛ
В клубе КПЛ решили судьбу экс-игрока молодежной сборной Казахстана
Вчера , 17:01
КПЛ
"Расстались с нами весьма обидно". Экс-лидер "Кайрата" - об уходе из клуба, жизни в Алматы, КПЛ и Алипе
Вчера , 16:40
КПЛ
"Кайсар" выдал матч с 4 голами и не проиграл клубу РПЛ
Вчера , 13:15
КПЛ
Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
16 февраля, 23:04
КПЛ
"Тобол" может получить более двух миллиардов на сезон-2023
© 2008 - 2023 ТОО «EML»