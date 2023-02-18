Хорватский "Шибеник" проинформировал, что полузащитник Бернардо Матич продолжит карьеру в футбольном клубе "Ордабасы" из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отмечается, что стороны расторгли соглашение, рассчитанное до 30 июня.
28-летний хавбек играл за "Шибеник" с 2022 года. В его карьере также были испанский "Расинг", боснийский "Широки Бриег", хорватские "Загреб", "Истра 1961" и "Юнак Синь".
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матича в 250 тысяч евро.
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Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Ордабасы" дома примет актауский "Каспий".