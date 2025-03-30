ФК "Астана" в матче третьего тура КПЛ-2025 обыграла на своем поле талдыкорганский "Жетысу", которым руководит известный казахстанский футболист Самат Смаков, сообщают Vesti.kz.

Встреча в столице завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Героем матча стал хорват Марин Томасов.

Первый мяч хорват забил на 13-й минуте после чудовищной ошибки голкипера семиреченцев Дениса Кавлинова.

На 45-й минуте хорват отличился в несвойственной для себя манере, поразив ворота головой.

Третий гол Марин забил на 63-й минуте, сместившись в центр и привычно пробив излюбленной левой ногой.

Таким образом, "Астана" набрала семь очков и догнала лидирующие "Кайрат" и "Актобе".

У "Жетысу" два очка и предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.