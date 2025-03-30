КПЛ
Вчера 17:51

Хет-трик решил исход матча "Астаны" и клуба Смакова в КПЛ-2025

©ФК "Астана"

ФК "Астана" в матче третьего тура КПЛ-2025 обыграла на своем поле талдыкорганский "Жетысу", которым руководит известный казахстанский футболист Самат Смаков, сообщают Vesti.kz.

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Встреча в столице завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Героем матча стал хорват Марин Томасов.

Первый мяч хорват забил на 13-й минуте после чудовищной ошибки голкипера семиреченцев Дениса Кавлинова.


На 45-й минуте хорват отличился в несвойственной для себя манере, поразив ворота головой.


Третий гол Марин забил на 63-й минуте, сместившись в центр и привычно пробив излюбленной левой ногой.


Таким образом, "Астана" набрала семь очков и догнала лидирующие "Кайрат" и "Актобе".

У "Жетысу" два очка и предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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