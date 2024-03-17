Хавбек сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб

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Сегодня 12:41
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Казахстанский футболист Владислав Васильев близок к переходу в минское "Динамо", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Ухо", 26-летний хавбек сборной Казахстана в ближайшее время заключит соглашение с "бело-синими".

Игрок ранее выступал в Беларуси за такие клубы, как "Энергетик-БГУ", брестское "Динамо" и "Рух".

Последним клубом Васильева был "Ордабасы", с которым он в прошлом году стал чемпионом страны. За шымкентцев он отыграл 20 матчей во всех турнирах сезона-2023, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Интересно, что в 2023-м динамовцы также выиграли золото чемпионата Беларуси.

В Казахстане Васильев еще защищал цвета костанайского "Тобола" и карагандинского "Шахтера", воспитанником которого и является.

Метки:
Васильев Владислав КПЛ Ордабасы ФК Беларусь Сборная РК по футболу

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