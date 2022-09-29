Хамитжанов вернулся в КФФ

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Сегодня 19:48
©ФК "Астана"

Саян Хамитжанов вошел в исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола, сообщает пресс-служба ФК "Астана".

Отмечается, что в Астане на общем собрании представителей профессиональных футбольных клубов Казахстана прошло голосование с целью присоединения в ее состав новых участников. Кандидатами были выдвинуты Рохус Шох, Николай Панин и Саян Хамитжанов.

По итогам голосования в состав исполнительного комитета КФФ единогласным решением был избран советник генерального директора "Астаны" Саян Хамитжанов.

Напомним, что в свое время Хамитжанов был генеральным секретарем КФФ. В 2018-м его признавали лучшим топ-менеджером казахстанского футбола. В сентябре он вернулся в "Астану", откуда уходил в декабре 2018-го.

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Метки:
Астана ФК КФФ

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