Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов поблагодарил "Кайрат" и его болельщиков после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации игроком клубу.
"Спасибо за все мой дорогой "Кайрат"!!! Всегда буду помнить ту атмосферу, которая со мной была за эти 2,5 года. Благодарю всех, особенно наших болельщиков и товарищей по команде!!!", - написал он в Instagram.
Алыкулов провел 6 матчей за "Кайрат" в нынешнем чемпионате Казахстана, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.