Гулжигит Алыкулов сделал заявление после ухода из "Кайрата"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:05
©instagram.com/alykulov10

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов поблагодарил "Кайрат" и его болельщиков после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации игроком клубу.

"Спасибо за все мой дорогой "Кайрат"!!! Всегда буду помнить ту атмосферу, которая со мной была за эти 2,5 года. Благодарю всех, особенно наших болельщиков и товарищей по команде!!!", - написал он в Instagram.

Алыкулов провел 6 матчей за "Кайрат" в нынешнем чемпионате Казахстана, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК КПЛ

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