Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов поблагодарил "Кайрат" и его болельщиков после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации игроком клубу.

"Спасибо за все мой дорогой "Кайрат"!!! Всегда буду помнить ту атмосферу, которая со мной была за эти 2,5 года. Благодарю всех, особенно наших болельщиков и товарищей по команде!!!", - написал он в Instagram.

Алыкулов провел 6 матчей за "Кайрат" в нынешнем чемпионате Казахстана, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 9 7 0 2 13-9 21 2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →