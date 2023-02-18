Гулжигит Алыкулов принес победу "Кайрату"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 14:50
©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" на своей базе провел товарищеский матч с "Елимаем" (Семей) в рамках подготовки к новому сезону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинского клуба. Решающий гол забил Гулжигит Алыкулов.

"Желто-черные" сыграли в следующем составе: Данил Устименко, Сергей Кейлер, Виктор Васин, Дамир Касабулат, Александр Мрынский, Адилет Садыбеков, Арсен Буранчиев, Жоао Пауло, Вячеслав Швырев, Гулжигит Алыкулов, Артур Шушеначев.

Сегодня, 18 февраля, "Кайрат" планирует провести еще один спарринг против представителя второй казахстанской лиги "Жас Кырана".

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайрат" дома сыграет с "Атырау".

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Алыкулов Гулжигит

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