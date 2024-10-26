Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между шымкентским "Ордабасы" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

"Женис" открыл счет на седьмой минуте после гола чеха Лукаса Будинского. На 29-й минуте столичные удвоили преимущество. Гол забил бразилец Адилио Корреиа дос Сантос.

На 37-й минуте Бауыржан Исламхан имел возможность отыграть отставание, но атакующий полузащитник "Ордабасы" не забил пенальти.

Впрочем, шымкентцы сумели на 66-й минуте размочить счет. Отличился белорус Всеволод Садовский, оформивший окончательный результат.

Таким образом, "Ордабасы", у которого 39 очков, остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от "Кайрата", с которым сыграют в следующем туре.

"Женис", набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.