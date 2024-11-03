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Громкой сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ

©ФК "Астана"

Сегодня, 3 ноября, в Костанае состоялся центральный матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги между  "Тоболом" и "Астаной", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Иванович.

Благодаря победе "Тобол" сохранил шансы на попадание в еврокубковую зону и в число призеров КПЛ. Сейчас у команды 39 очков и она опережает "Ордабасы" по разнице мячей и занимает четвертую строчку.

Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44-мя очками. На втором месте "Астана" с 43-мя баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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