Столичная "Астана" сенсационной проиграла в матче четвертого тура КПЛ-2024 карагандинскому "Шахтеру", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 26-й минуте забил колумбиец Рохер Каньяс.

Для "горняков" это первая победа в КПЛ-2024. В предыдущих трех матчах карагандинцы проиграли с общим счетом 0:8.

У "Астаны" две победы и два поражения в четырех турах.

"Шахтер" набрал три очка и ушел с последнего места в таблице Премьер-лиги. У "Астаны" шесть баллов и шестое место.

В следующем туре "Астана" 21 апреля примет на своем поле "Тобол". "Шахтер" в этот же день сыграет на выезде с "Жетысу".