Громкой сенсацией обернулся матч "Астаны" с аутсайдером КПЛ-2024

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:26
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" сенсационной проиграла в матче четвертого тура КПЛ-2024 карагандинскому "Шахтеру", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 26-й минуте забил колумбиец Рохер Каньяс.

Для "горняков" это первая победа в КПЛ-2024. В предыдущих трех матчах карагандинцы проиграли с общим счетом 0:8.

У "Астаны" две победы и два поражения в четырех турах.

"Шахтер" набрал три очка и ушел с последнего места в таблице Премьер-лиги. У "Астаны" шесть баллов и шестое место.

В следующем туре "Астана" 21 апреля примет на своем поле "Тобол". "Шахтер" в этот же день сыграет на выезде с "Жетысу".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Актобе 3 2 1 0 7-2 7
4 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
5 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
6 Астана 4 2 0 2 4-2 6
7 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
8 Туран 3 1 1 1 2-2 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Атырау 4 0 3 1 2-3 3
11 Шахтер 4 1 0 3 1-8 3
12 Женис 4 1 0 3 1-9 3
13 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Астана ФК Шахтер ФК КПЛ

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