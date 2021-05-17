Греческий клуб АЕК близок к расставанию с испанским специалистом Маноло Хименесом, возможным преемником которого называют украинца Сергея Реброва. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ребров в нынешнем сезоне третий раз подряд привел к чемпионству в Венгрии "Ференцварош". Титул он завоевал досрочно за три тура до финиша.

Последние четыре года этого наставника пытался заполучить "Кайрат", в чем признался председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

Нынешним рулевым "желто-черных" Алексеем Шпилевским очень недовольны болельщики. После 11 туров команда с 17 очками располагается на четвертом месте в таблице, отстав на 12 пунктов от лидирующей "Астаны". В 12-м туре, 18 мая, алматинцы дома примут "Актобе".

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